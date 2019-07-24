2019-07-24T11:58:42+03:00
Происшествия

В Белгороде на улице Щорса утром нашли тело

Сотрудники спецслужб отправили труп на вскрытие, чтобы установить причину смерти
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Щорса нашли мертвое тело.В Белгороде на улице Щорса нашли мертвое тело.Фото: "КП" Архив
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Утром 24 июля в районе дома № 15 на улице Щорса было обнаружено мертвое тело. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. Сотрудники спецслужб, которые приехали на место обнаружения мертвого человека, оправили тело на вскрытие, чтобы установить причину смерти, сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК России по Белгородской области.

Со слов автора сообщения в соцсетях, тело нашли на Харгоре, неподалеку от кольцевой развязки на пересечении улиц Щорса и Костюкова. Предположительно это – мужчина, тело которого было накрыто тканью.

Другие очевидцы ранее якобы видели, что неподалеку стояли две машины скорой помощи и маршрутка. И высказывают предположение, что человеку могло стать плохо на улице или в транспорте. Еще есть версия, что у него мог оторваться тромб, который и стал причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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