2019-07-24T17:42:07+03:00
Общество

Белгородэнерго выделило заводу «Верофарм» 3 МВт дополнительной мощности

Для обеспечения электроустановок потребителя заявленной мощностью энергетики заменили на питающем центре трансформаторы тока и построили 3,6 километра кабельных ЛЭП
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После завершения программы модернизации завод будет полностью соответствовать стандартам GMP.После завершения программы модернизации завод будет полностью соответствовать стандартам GMP.
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«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 3000 кВт новые производственные линии белгородского завода «Верофарм», специализирующегося на выпуске жизненно важных лекарственных препаратов. Общая мощность предприятия выросла до 4222 кВт.

Электроснабжение фармпроизводства осуществляется от подстанции 110/6/6 кВ «Витаминный комбинат», которая обеспечивает энергией еще целый ряд промышленных предприятий и микрорайонов ИЖС в восточной части областного центра.

Основными объектами электропотребления станут лабораторное оборудование участков по производству лекарственных форм, систем вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха и воды, автоматизированной системы управления, специализированных машин и механизмов.

Проект по модернизации завода и расширению производства лекарственных препаратов АО «Верофарм» реализуется в Белгороде с 2016 года. Большая часть лекарств включена в перечень жизненно важных препаратов и поставляется во все регионы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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