2019-07-24T10:38:08+03:00
Общество

Белгородские энергетики провели первое занятие в Открытой инжиниринговой школе

Юных исследователей познакомили с основными направлениями развития электроэнергетики страны и задачами, которые стоят перед отраслью в рамках построения цифровой электрической сети с качественно новыми характеристиками надежности
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» провели первое обучающее занятие по основам цифровой трансформации энергетики для слушателей проектной смены по физике, астрономии и математике Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ». Участниками познавательной экскурсии в Центр энергоэффективности стали ученики 7-8 классов школ из разных районов области.

Школьников заинтересовали представленные в Центре образцы интеллектуального оборудования, уже сегодня находящего применение в системах управления и распределения электроэнергии, а также примеры будущих цифровых технологий, внедрение которых повысит наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса. Особое внимание привлекли проекты создания первой цифровой подстанции, цифровых районов электрических сетей, Единого центра управления сетями, а также практические знания и умения, которыми должны обладать сотрудники для управления цифровыми объектами энергосистемы. В завершение ребята почитали новые стихи от Энергосберегайки, простым и понятным языком рассказывающие о наступившем цифровом веке энергетики.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По мнению специалистов Белгородэнерго, подобные занятия помогают детям лучше понять, чем живет и к чему стремится современная электроэнергетика, повышают цифровую грамотность подрастающего поколения, мотивацию к научно-практическому творчеству и показывают преимущества и перспективы профессии энергетика в целом. Следующее занятие для школьников пройдет в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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