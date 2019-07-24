Накануне Дня города в Белгороде стало больше почетных граждан

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-24T10:31:41+03:00

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Директора ДК «Энергомаш» Лидия Новакова и инженер завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» Василий Ханюков получат нагрудные почетного гражданина, которые им будут вручены накануне Дня города. На очередной сессии горсовета, которая прошла 23 июля, белгородские депутата тайным голосованием определял, кому в 2019 году присвоят почетное звание. Каждый из депутатов мог выбрать две из четырех кандидатур.

Прежде чем попасть на «суд» городских депутатов, кандидатов оценивал общественный совет, который сформирован из представителей общественных организаций, предприятий и учреждений города.

Больше всего голосов – по 25 – набрали директор ДК «Энергомаш» Лидия Новакова и Василий Ханюков – инженер-технолог кузнечно-прессового производства завода «Белэнергомаш-БЗЭМ». Лидия Новакова получит статус за вклад в культурную жизнь Белгорода, а Василий Ханюков – в развитие промышленности.

Также в списке претендентов были предприниматель Олег Розентальи председатель региональной общественной организации ветеранов подразделений особого риска Юрий Коноваленко.

Отметим, что звание «Почётный гражданин города Белгорода» присваивается жителям города с 1963 года. За это время его получили более 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU