2019-07-23T17:41:44+03:00
Общество

Белгородская прокуратура разберется с июльским повышением тарифов

Управляющую компанию уличили в незаконном повышении планы на содержание и ремонт жилья
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская прокуратура разберется с повышением с 1 июля тарифов.Белгородская прокуратура разберется с повышением с 1 июля тарифов.Фото: "КП" Архив
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Белгородская прокуратура подвела итоги проверки деятельности ООО «УК Благострой-С». Поводом для разбирательств стало повышение с 1 июля размера платы на содержание и ремонт жилья. В прокуратуре повышение тарифов назвали незаконным. Проверка установила, что на обслуживании у ООО «УК Благострой-С» находится 60 многоквартирных домов, собственники помещений в которых на общих собраниях утвердили в установленном порядке типовые договоры управления многоквартирными домами. Повышения тарифов является незаконным.

Как объяснили в надзорном ведомстве, при указании в договоре ежегодной корректировки стоимости принятие собственниками решения о пересмотре размера платы за содержание жилого помещения не требуется. Отмечается, что типовыми договорами управления многоквартирными домами, обслуживаемыми ООО «УК Благострой-С» утверждено: если общее собрание владельцев жилья не утвердило размер платы, то он подлежит индексации с учетом инфляции по региону. За прошлый год индекс составил 104,4 %.

При этом проверкой прокуратуры установлено, что с 1 июля 2019 управляющая компания, в нарушение законодательства, а также положений типового договора управления, повысило тарифы на 9,2%.

По данному факту в адрес генерального директора управляющей компании внесено представление с требованием произвести перерасчет соответствующей платы. Рассмотрение и решение этого вопроса поставлено на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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