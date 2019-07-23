Жительница Старого Оскола вернула пенсионерке долг купюрами банка приколов
Вычислить мошенницу полицейским удалось благодаря неравнодушному местному жителю. Мужчина рассказал правоохранителям, что оказывал пенсионерке услуги по ремонту системы отопления. Бабушка попыталась расплатиться с ним купюрами банка приколов, очевидно, не подозревая, что деньги ненастоящие.
Правоохранители выяснили, что 94-летняя жительница одного из сел городского округа заняла своей знакомой 25 тысяч рублей. По предварительным данным, 43-летняя ранее судимая женщина вернула старушке долг поддельными купюрами. Злоумышленница понадеялась, что из-за плохого зрения пенсионерка попросту не заметит подлога.
Полицейские задержали подозреваемую. За мошенничество предприимчивой даме грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU