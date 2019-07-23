Жительница Старого Оскола вернула пенсионерке долг купюрами банка приколов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-23T16:27:22+03:00

Не подозревая подлога, потерпевшая едва не расплатилась фальшивками за ремонтные работы

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Вычислить мошенницу полицейским удалось благодаря неравнодушному местному жителю. Мужчина рассказал правоохранителям, что оказывал пенсионерке услуги по ремонту системы отопления. Бабушка попыталась расплатиться с ним купюрами банка приколов, очевидно, не подозревая, что деньги ненастоящие.

Правоохранители выяснили, что 94-летняя жительница одного из сел городского округа заняла своей знакомой 25 тысяч рублей. По предварительным данным, 43-летняя ранее судимая женщина вернула старушке долг поддельными купюрами. Злоумышленница понадеялась, что из-за плохого зрения пенсионерка попросту не заметит подлога.

Полицейские задержали подозреваемую. За мошенничество предприимчивой даме грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU