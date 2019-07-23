Белгородские оперативники задержали мужчину, сумевшего «обмануть» банкоматы
Сотрудники областного главка МВД раскрыли серию краж. По предварительным данным, местный житель, научившись «обманывать» банкоматы, потихоньку потрошил счета финансово-кредитного учреждения. При помощи манипуляций с программным обеспечением ему удалось похитить около 76 тысяч рублей.
Орудовал мужчина в Белгороде и его окрестностях. Оперативники взяли его с поличным при выходе из банка. В деле задержанного уже 17 эпизодов.
В пресс-службе УМВД сообщили, что мужчина дал признательные показания и вернул похищенные деньги. Сейчас он находится под домашним арестом. Белгородцу инкриминируют кражи с банковских счетов, что карается лишением свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU