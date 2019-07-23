Белгородские оперативники задержали мужчину, сумевшего «обмануть» банкоматы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-23T15:19:19+03:00

За кражу денег с банкоматов белгородец может сесть на шесть лет. Фото: "КП" Архив

По данным полиции, на его счету как минимум семнадцать эпизодов краж

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Сотрудники областного главка МВД раскрыли серию краж. По предварительным данным, местный житель, научившись «обманывать» банкоматы, потихоньку потрошил счета финансово-кредитного учреждения. При помощи манипуляций с программным обеспечением ему удалось похитить около 76 тысяч рублей.

Орудовал мужчина в Белгороде и его окрестностях. Оперативники взяли его с поличным при выходе из банка. В деле задержанного уже 17 эпизодов.

В пресс-службе УМВД сообщили, что мужчина дал признательные показания и вернул похищенные деньги. Сейчас он находится под домашним арестом. Белгородцу инкриминируют кражи с банковских счетов, что карается лишением свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU