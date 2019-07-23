В Белгородской области в селе Солдатское на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-23T13:34:03+03:00

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Только за одни сутки, 22 июля, в Белгородской области произошло 9 пожаров. Неосторожность при курении – наиболее вероятная причина пожара, который случился в селе Солдатское Старооскольского городского округа. К сожалению, дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 46 № 10 и муниципальной пожарной части № 60, которые прибыли в Солатское к месту пожара первыми, обнаружили в горящем доме погибшего мужчину.

К моменту прибытия спасателей кровля дома по всей площади была охвачена огнем. Погибший мужчина 1962 года рождения оказался братом хозяина дома. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Также в этот день пожарные выезжали в село Бодяково Красногвардейского района. Загорелся автомобиль «КАМАЗ- 45112» с прицепом, который находился в поле. В результате пожара огнем повреждена кабина и моторный отсек транспортного средства. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Вечером в селе Сеймица Прохоровского района на улице Луговой загорелся стог сена. Практически в то же время на хуторе Марынычев Красногвардейского района загорелся комбайн «ACROS 560», работавший в поле. Пожар повредил шнековое устройство соломотряса. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации зерноуборочной техники.

22 июля также произошли пожары Новом Осколе, где сгорели 3 сарая, в Валуйках, где загорелся моторный отсек автомобиля «Мазда». Кроме того, зарегистрировано 3 случая загорания сухой травы и мусора: на автодороге «Старый Оскол - Губкин» Старооскольского городского округа; в селе Двулучное Валуйского городского округа; в селе Козловка Волоконовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU