2019-07-23T12:26:50+03:00
Общество

В Старом Осколе прямо на улице местные жители нашли окровавленного пенсионера

Мужчину со множественными ножевыми ранениями доставили в больницу
Ирина ТАРАСОВА
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Мужчину со множественными ножевыми ранениями доставили в больницуМужчину со множественными ножевыми ранениями доставили в больницуФото: "КП" Архив
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Об окровавленном мужчине, которого нашли прямо на улице Старого Оскола, сообщили в полицию местные жители. Пенсионера со множественными телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Медики, оказав помощь, сделали вывод, что здоровью 69-летнего старооскольца причинен тяжкий вред.

На место, где нашли окровавленного пенсионера, выехали сотрудники ОБ ППСП УМВД России Старого Оскола. Был задержан подозреваемый в нападении на пострадавшего. Им оказался 68-летний местный житель, у которого потерпевший был в гостях. Мужчины повздорили на бытовой почве. В ходе ссоры хозяин квартиры схватил нож и нанес потерпевшему множественные телесные повреждения.

Раненный пенсионер смог выйти на улицу, но ему стало плохо от потери крови и множественных ранений. В этом время подозреваемый попытался замести следы преступления.

По данному факту СУ УМВД России по Старому Осколу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемого в качестве оружия).

Мужчине, нанесшему множественные ранения своему оппоненту, грозит срок лишения свободы до 10 лет. С него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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