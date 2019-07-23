2019-07-23T10:39:03+03:00
Общество

Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе

ПАО Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провел исследование о занятости в компаниях малого и среднего предпринимательства (МСП)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

18,3 миллиона рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес. 18,6% приходится на юридических лиц и 7% — на индивидуальных предпринимателей. Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 регионах России. Более 20% приходится на Москву, еще 8% — на Санкт-Петербург.

В микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях — 27 человек, а в средних — порядка 97.

Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: 18 человек — для малых и 59 — для средних компаний. ИП редко «дорастает» до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10.06.2019 таких организаций в России было всего 316.

В выборке «СберДанных» в наиболее зрелых ООО, существующих на рынке 13 лет и активных в 2018 г., работает в среднем 11 человек. В ИП с таким же сроком существования — около трех человек. Штат активно расширяется первые 4–5 лет работы.

По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место

занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а второе — Москва с областью (244 и 227 занятых на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202 занятых на 1000 чел. соответственно). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСП составляет 155 на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше.

Более высокий уровень развития МСП, отмечают аналитики «СберДанных», идет в паре с более низкой безработицей. В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже.

Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте «Торговля»— на нее приходится 31,4%. Почти 15% — доля обрабатывающих производств, 10% — строительства.

В нескольких отраслях малый и средний бизнес обеспечивают более половины занятости. На первом месте — операции с недвижимостью (95,6% работников числятся в МСП). Следом идут компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, и снова торговля — более 50%. Чуть меньше — у категории «Информация и связь». В государственном управлении, социальном обеспечении и образовании юридические лица и ИП практически не присутствуют на рынке труда — доля занятых здесь менее 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские оперативники задержали мужчину, сумевшего «обмануть» банкоматы
В Белгородской области в селе Солдатское на пожаре погиб мужчина
В Старом Осколе прямо на улице местные жители нашли окровавленного пенсионера
В Белгороде на экране под открытым небом в парке Победы пройдет фестиваль уличного кино
В Белгороде появятся 150 дополнительных дорожных камер
В Белгородском районе оперативники ищут пропавшего сутки назад 19-летнего парня
В Белгороде на Центральном пляже едва не утонул мужчина
Между Белгородом и столицей будет курсировать «Ласточка»
Белгородцы накопили на своих депозитных счетах 225 миллиардов рублей
Белгородские спасатели спасли на пожаре пенсионера из Шебекино
За выходные на белгородских дорогах отстранили от управления 43 нетрезвых водителя
Под Белгородом на музыкальном фестивале обнаружили наркотики
«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом
В Белгороде с организации взыскали 95 административных штрафов
Пока в Белгороде рубят деревья и целые парки, в Старом Осколе расцветают даже мотоциклы
В Белгороде пожилой мужчина вышел из больницы и пропал
В Белгородском районе в ДТП пострадала 16-летняя девушка
На Белгород вновь движется небывалая жара
Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы
В Белгороде на Харгоре на ремонт ливневок потратят более 12 миллионов рублей
Прокуратура проверит белгородскую больницу, положившую ветерана с инсультом "на коридор"
В Старом Осколе накануне Дня металлурга открыли новую набережную
Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки
Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей
Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай
В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»