2019-07-23T10:21:37+03:00
Общество

В Белгороде на экране под открытым небом в парке Победы пройдет фестиваль уличного кино

В рамках Всемирного фестиваля можно будет увидеть короткометражки молодых российских режиссеров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на экране под открытым небом в парке Победы пройдет фестиваль уличного кино.В Белгороде на экране под открытым небом в парке Победы пройдет фестиваль уличного кино.Фото: "КП" Архив
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27 и 28 июля Белгород присоединится к всемирному фестивалю уличного кино, который будет проходить под открытым небом в парке Победы. На большом экране покажут короткометражные ленты молодых российских режиссеров.

Фильмы на фестиваль отбирались при участии ведущих экспертов в области киноведения и утверждалась попечительским советом фестиваля, куда входят вице-президент Академии Российского телевидения Игорь Мишин, а также режиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский. За понравившуюся картину белгородцы смогут проголосовать, включив фонарики на телефонах.

Отметим, что в России фестиваль уличного кино проводится с 2014 года. В прошлом году в нем приняли участие более 450 тысяч зрителей из 72 городов РФ, в том числе из Белгорода и Старого Оскола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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