В Белгороде появятся 150 дополнительных дорожных камер

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-23T09:48:44+03:00

На эти цели из бюджета области выделят 98,55 миллионов рублей

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150 новых аппаратно-программных комплексов, благодаря которым госавтоинспекция может определить нарушителя ПДД, появятся на дорогах Белгорода. На эти цели из бюджета области выделят 98,55 миллионов рублей.

Такую информацию разместили на портале госзакупок. Заказчик – управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Поставщик — ООО «Ситилабс» («Сколково»). Все 150 дорожных должны быть поставлены в течение недели после заключения госконтракта.

После заключения госконктакта 10 камер установят в течение семи дней. Еще 70 аппаратно-программных комплексов разместят на улицах в течение 25 дней, еще 70 – после 45 дней со дня подписания акта госзакупок.

Об установке дополнительных 500 камер на дорогах в 2019 году власти Белгородской области объявили еще в апреле. 300 должны появиться на региональных трассах, 150 — на перекрестках, платных парковках и в местах концентрации нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU