В Белгородском районе оперативники ищут пропавшего сутки назад 19-летнего парня

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-22T20:07:26+03:00

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В Белгородском районе 21 июля пропал 19-летний юноша. По данным полиции, последний раз Романа Михайлиса видели, когда он прогуливался по улице Краснооктябрьская села Стрелецкое. Юноша ушел в неизвестном направлении. До сих пор о том, где он может быть, ничего не известно.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто видел молодого человека. На вид ему 18-20 лет, рост примерно метр семьдесят. Парень худощавого телосложения. У него светлые короткие волосы. Молодой человек был одет в спортивные темно-серые штаны с белыми лампасами, футболку белого или бежевого цвета, обут в синие кроссовки без шнуровки. Сообщается также, что он может быть дезориентирован в пространстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении юноши, просят незамедлительно сообщать информацию в полицию по телефонам: 8 (4722) 51-77-16, 51-46-16, 8-909-208-33-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU