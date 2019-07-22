В Белгороде на Центральном пляже едва не утонул мужчина
В минувшие выходные на Центральном пляже Белгорода едва не разыгралась трагедия. Мужчина 1968 года рождения заплыл по Северскому Донцу на расстояние где-то около 15 метров от берега. Не рассчитав силы, он начал тонуть. Тонущего человека заметил дежурный спасатель, который поспешил на помощь и вытащил мужчину буквально за считанные минуты. В госпитализации спасенный не нуждался.
Белгородские спасатели напоминают, что подчас игнорирование правил безопасного поведения на водоемах может привести к самым печальным последствиям. И хорошо, если в это время рядом окажется профессионал, который сумеет оперативно придти на помощь.
Поэтому спасатели рекомендуют: купаться в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах; не заплывать далеко от берега и рассчитывать свои силы; не купаться в нетрезвом виде, а также не находиться долго в холодной воде.
ИСТОЧНИК KP.RU