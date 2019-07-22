2019-07-22T17:23:39+03:00
Общество

В Белгороде на Центральном пляже едва не утонул мужчина

Из реки Северский Донец утопающего вытащил на берег дежурный спасатель
Ирина ТАРАСОВА
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Фото МЧС России Белгородской области.Фото МЧС России Белгородской области.
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В минувшие выходные на Центральном пляже Белгорода едва не разыгралась трагедия. Мужчина 1968 года рождения заплыл по Северскому Донцу на расстояние где-то около 15 метров от берега. Не рассчитав силы, он начал тонуть. Тонущего человека заметил дежурный спасатель, который поспешил на помощь и вытащил мужчину буквально за считанные минуты. В госпитализации спасенный не нуждался.

Белгородские спасатели напоминают, что подчас игнорирование правил безопасного поведения на водоемах может привести к самым печальным последствиям. И хорошо, если в это время рядом окажется профессионал, который сумеет оперативно придти на помощь.

Поэтому спасатели рекомендуют: купаться в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах; не заплывать далеко от берега и рассчитывать свои силы; не купаться в нетрезвом виде, а также не находиться долго в холодной воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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