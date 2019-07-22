Между Белгородом и столицей будет курсировать «Ласточка»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-22T16:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

5 августа на направлении Москва – Белгород появится скоростная электричка «Ласточка». В пути ее пассажиры проведут 7,5 часов. В региональном департаменте строительства и транспорта сообщили, что для этого продлят действующий маршрут Москва – Орел.

Скоростной электропоезд № 719 Москва – Белгород отправится в первый рейс 5 августа. Выезд из Москвы – в 14:10, прибытие в Белгород – в 21:40. В направлении Москвы из Белгорода электропоезд № 722 отправится 6 августа в 4:35, прибытие в Москву – в 12:07. 5 вагонов «Ласточки» вмещают 350 человек. Есть места бизнес-класса, для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Такой график движения будет выдержан до конца 2019 года.

Как сообщают представители Юго-Восточной железной дороги, при составлении расписания на 2020 год время прибытия и отправления будут корректировать. Также планируется сократить время в пути.

Отмечается, что «Ласточкой» хотят заменить подвижной состав еще одного действующего пассажирского поезда на маршруте Москва – Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU