2019-07-22T16:29:30+03:00
Общество

Между Белгородом и столицей будет курсировать «Ласточка»

Первая скоростная электричка из Москвы отправится на Белгород 5 августа
Ирина ТАРАСОВА
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На вокзал Белгорода 5 августа впервые прибудет скоростной электропоезд из Москвы "Ласточка".На вокзал Белгорода 5 августа впервые прибудет скоростной электропоезд из Москвы "Ласточка".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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5 августа на направлении МоскваБелгород появится скоростная электричка «Ласточка». В пути ее пассажиры проведут 7,5 часов. В региональном департаменте строительства и транспорта сообщили, что для этого продлят действующий маршрут Москва – Орел.

Скоростной электропоезд № 719 Москва – Белгород отправится в первый рейс 5 августа. Выезд из Москвы – в 14:10, прибытие в Белгород – в 21:40. В направлении Москвы из Белгорода электропоезд № 722 отправится 6 августа в 4:35, прибытие в Москву – в 12:07. 5 вагонов «Ласточки» вмещают 350 человек. Есть места бизнес-класса, для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Такой график движения будет выдержан до конца 2019 года.

Как сообщают представители Юго-Восточной железной дороги, при составлении расписания на 2020 год время прибытия и отправления будут корректировать. Также планируется сократить время в пути.

Отмечается, что «Ласточкой» хотят заменить подвижной состав еще одного действующего пассажирского поезда на маршруте Москва – Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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