2019-07-22T16:05:28+03:00
Общество

Белгородцы накопили на своих депозитных счетах 225 миллиардов рублей

Деньги, как физлица, так юрлица, предпочитают хранить в рублях
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы накопили на своих депозитных счетах 225 миллиардов рублей.Белгородцы накопили на своих депозитных счетах 225 миллиардов рублей.Фото: "КП" Архив
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Только за год депозитные вклады белгородцев вырлсли на 10%, сообщают отделении Белгород Банка России. За первые пять месяцев этого года белгородцы сохранили на депозитных счетах 225 миллиардов рублей. При этом вклады юридических лиц несколько сократились; с 54 миллиардов в прошлом году до 29 миллиардов в 2019. Но в Белогородском отделении ЦБ объясняют такое сокращение более активным инвестированием предприятий в собственные производства. Также отмечается, что большая часть вкладов – в рублях.

Отметим, что на счетах индивидуальных предпринимателей к 1 июня 2019-го хранилось 4,5 млрд рублей – это на 7 % больше, чем годом ранее.

Таком прирост в банке объясняют повышением доверия предпринимателей к банковской системе. Замуправляющего отделением Белгород Банка России Надежда Паршина говорит, что «с 2019 года вступили в силу изменения, защищающие средства малого бизнеса, которые хранятся в банках. Теперь они так же, как и сбережения физлиц, включены в государственную систему страхования вкладов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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