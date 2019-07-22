Белгородцы накопили на своих депозитных счетах 225 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-22T16:05:28+03:00

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Только за год депозитные вклады белгородцев вырлсли на 10%, сообщают отделении Белгород Банка России. За первые пять месяцев этого года белгородцы сохранили на депозитных счетах 225 миллиардов рублей. При этом вклады юридических лиц несколько сократились; с 54 миллиардов в прошлом году до 29 миллиардов в 2019. Но в Белогородском отделении ЦБ объясняют такое сокращение более активным инвестированием предприятий в собственные производства. Также отмечается, что большая часть вкладов – в рублях.

Отметим, что на счетах индивидуальных предпринимателей к 1 июня 2019-го хранилось 4,5 млрд рублей – это на 7 % больше, чем годом ранее.

Таком прирост в банке объясняют повышением доверия предпринимателей к банковской системе. Замуправляющего отделением Белгород Банка России Надежда Паршина говорит, что «с 2019 года вступили в силу изменения, защищающие средства малого бизнеса, которые хранятся в банках. Теперь они так же, как и сбережения физлиц, включены в государственную систему страхования вкладов».

ИСТОЧНИК KP.RU