СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-22T15:04:35+03:00

Белгородские спасатели спасли на пожаре пенсионера из Шебекино. Фото: "КП" Архив

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В Шебекино на пожаре спасли пенсионера из 5-этажного дома. Звонок в службу спасения «112» поступило рано утром. Звонившие сообщали, что горит квартира на 4-м этаже пятиэтажного панельного дома.

Огнеборцам пришлось эвакуировать из задымленного подъезда 48 человек. А из горящей квартиры 68-летнего мужчину доставили прямо в центральную районную больницу. Предварительная причина загорания – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Всего в ликвидации пожара приняли участие дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 12, № 52, дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда города Шебекино, — сообщили в пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU