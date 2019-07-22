2019-07-22T12:10:21+03:00
Общество

Под Белгородом на музыкальном фестивале обнаружили наркотики

Нескольких гостей отправили на медосвидетельствование
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Под Белгородом гостей фестиваля Karma поймали на наркотиках.Под Белгородом гостей фестиваля Karma поймали на наркотиках.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В связи с участившимися жалобами на деятельность базы отдыха, расположенной в Белгородском районе, а также в рамках проведения проверки по факту обнаружения на ее территории наркотических средств, полицейские вместе с сотрудниками регионального Управления Росгвардии с 20 по 21 июля в развлекательном комплексе провели мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение фактов незаконного распространения запрещенных веществ.

Территорию полностью обследовали,а нескольких гостей фестиваля направили на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, у трех человек установлено состояние наркотического опьянения. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Кроме того, были выявлены факты продажи нелицензированной алкогольной продукции. Изъятые спиртные напитки, а также образцы курительных смесей направлены на исследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Размещенная в социальных сетях информация о применении физической силы и спецсредств сотрудниками полиции не подтверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом
В Белгороде с организации взыскали 95 административных штрафов
Пока в Белгороде рубят деревья и целые парки, в Старом Осколе расцветают даже мотоциклы
В Белгороде пожилой мужчина вышел из больницы и пропал
В Белгородском районе в ДТП пострадала 16-летняя девушка
На Белгород вновь движется небывалая жара
Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы
В Белгороде на Харгоре на ремонт ливневок потратят более 12 миллионов рублей
Прокуратура проверит белгородскую больницу, положившую ветерана с инсультом "на коридор"
В Старом Осколе накануне Дня металлурга открыли новую набережную
Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки
Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей
Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай
В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»