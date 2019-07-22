Под Белгородом на музыкальном фестивале обнаружили наркотики

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-22T12:10:21+03:00

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В связи с участившимися жалобами на деятельность базы отдыха, расположенной в Белгородском районе, а также в рамках проведения проверки по факту обнаружения на ее территории наркотических средств, полицейские вместе с сотрудниками регионального Управления Росгвардии с 20 по 21 июля в развлекательном комплексе провели мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение фактов незаконного распространения запрещенных веществ.

Территорию полностью обследовали,а нескольких гостей фестиваля направили на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, у трех человек установлено состояние наркотического опьянения. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Кроме того, были выявлены факты продажи нелицензированной алкогольной продукции. Изъятые спиртные напитки, а также образцы курительных смесей направлены на исследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Размещенная в социальных сетях информация о применении физической силы и спецсредств сотрудниками полиции не подтверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU