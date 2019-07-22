«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом
Цифровой провайдер помог провести прямое включение с МКС на знаменитом фестивале
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Фестиваль НАШЕСТВИЕ в этом году отметил двадцатилетие и с успехом прошел с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области. Для проведения телемоста с Международной космической станцией цифровой провайдер организовал защищенную сеть VPN и развернул на Главной сцене систему видеоконференцсвязи. Кроме этого специалисты компании проложили два километра оптики и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.
ИСТОЧНИК KP.RU