2019-07-21T22:27:47+03:00
Общество

Пока в Белгороде рубят деревья и целые парки, в Старом Осколе расцветают даже мотоциклы

На улице Королева возле магазина «Мясник и пекарь» старый мотоцикл цветет всеми цветами радуги
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Старый Оскол Новости" ВКонтакте.Фото сообщества "Старый Оскол Новости" ВКонтакте.
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Не та уж много нужно, чтобы сделать свой город чуть красивее. Об этом знают в Старом Осколе и подают пример всему Белгородскому региону. И пока в областном центре нацелились на Центральный парк, а репетицию по вырубке ни в чем не повинных деревьев-великанов провели не где-нибудь, а в самом центре города рядом с Соборной площадью и областной Думой, в Старом Осколе расцветают даже старые мотоциклы.

Вот такой красавец, весь украшенный цветами всех цветов радуги, благоухает на улице Королева возле магазина «Мясник и пекарь».

Горожане, которые проходят мимо, обязательно задерживаются на несколько мгновений, чтобы полюбоваться красотой. Здесь охотно фотографируются мамы с детьми. Поучиться бы белгородцам...

ИСТОЧНИК KP.RU

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