В Белгороде пожилой мужчина вышел из больницы и пропал

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-21T18:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Белгорода разыскивает пропавшего без вести пожилого мужчину. Сообщается, что 19 июля 65-летний Владимир Федорович Карташов вышел из больницы и пропал. Пенсионер может быть дезориентирован в пространстве. Правоохранители просят откликнуться всех, кто его видел. Информацию можно сообщить по телефонам: (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-920-204-12-22 или 02 (с сотового102). Разыскиваемый мужчина худощавого телосложения. У него темно-русые волосы с проседью, карие глаза, на лице щетина. В день исчезновения он был одет в бирюзовую футболку с узкими белыми полосами, темно-синие брюки с лампасами серого цвета и черные резиновые тапки. При себе имел папку (файл) с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Голова может быть перебинтована из-за имеющейся ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU