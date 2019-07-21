На Белгород вновь движется небывалая жара

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-21T11:18:21+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 июля, как обещают синоптики, Белгородский регион вновь накроет жара. Она будет на уровне июньской. Так что стоит воспользоваться последними относительно "прохладными" деньками.

Сегодня дневная температура составит +27 градусов. Солнечно. Завтра, в понедельник 22 июня, температура днем будет составлять +28. Во вторник возможен дождь, который принесет относительную прохладу. Днем столбик термометра покажет +25.

А вот Европу жара накроет уже в понедельник. Новая волна экстремальных температур будет на уровне июньских показателей, когда горячий воздух из северной Африки достиг Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Литвы, Чехии, Словакии и других стран. В последнюю неделю июня жара во Франции побила исторический рекорд. Температура воздуха превысила +45.

Синоптики обещают, что в этот раз в Европе жарче всего будет в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах, западной Германии, Швейцарии и северной Италии. Температура достигнет +40−43 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU