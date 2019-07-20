СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-20T16:24:27+03:00

Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы. Фото сообщества ВКонтакте "VII Аэрофестиваль "Небосвод Белогорья".

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VII Аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» справедливо называют одним из самых ярких событицй лета. В этом году на него заявлено это рекордное количество ажростатов — 20 штук. Организаторы отмечают, что только шаров ещё ни разу одновременно не поднимались в небосвод Белогорья. Пройдет фестиваль со 2 до 4 августа. Правда, чтобы полетать на таком шарике придется выложить кругленькую сумму. Но разве настоящих романтиков это остановит?

Сертификаты стоят от 7 до 10 тысяч рублей, полеты будут проходить на рассвете и на закате в Белгороде, Белгородском районе и в Прохоровке: 2.08.2019 вечер - поселок Дубовое («Под дубом»); 03.08.2019 вечер - поселок Прохоровка («Звонница»);

04.08.2019 вечер - Белгород («АСК «Вираж»). Более подробное расписание полетом можно посмотреть здесь. Организаторы аэрофестиваля также предупреждают, что в программе возможны изменения в связи с погодными условиями.

Напомним, что первый старт аэростатов был дан 6 лет назад с Соборной площади Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU