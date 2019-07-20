2019-07-20T16:24:27+03:00
Общество

Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы

С 2 по 4 августа в регионе пройдет VII аэрофестиваль «Небосвод Белогорья»
Ирина ТАРАСОВА
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Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы. Фото сообщества ВКонтакте "VII Аэрофестиваль "Небосвод Белогорья".Полет на воздушном шаре над Белгородом состоится! Правда для тех, кто не поскупится на расходы. Фото сообщества ВКонтакте "VII Аэрофестиваль "Небосвод Белогорья".
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VII Аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» справедливо называют одним из самых ярких событицй лета. В этом году на него заявлено это рекордное количество ажростатов — 20 штук. Организаторы отмечают, что только шаров ещё ни разу одновременно не поднимались в небосвод Белогорья. Пройдет фестиваль со 2 до 4 августа. Правда, чтобы полетать на таком шарике придется выложить кругленькую сумму. Но разве настоящих романтиков это остановит?

Сертификаты стоят от 7 до 10 тысяч рублей, полеты будут проходить на рассвете и на закате в Белгороде, Белгородском районе и в Прохоровке: 2.08.2019 вечер - поселок Дубовое («Под дубом»); 03.08.2019 вечер - поселок Прохоровка («Звонница»);

04.08.2019 вечер - Белгород («АСК «Вираж»). Более подробное расписание полетом можно посмотреть здесь. Организаторы аэрофестиваля также предупреждают, что в программе возможны изменения в связи с погодными условиями.

Напомним, что первый старт аэростатов был дан 6 лет назад с Соборной площади Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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