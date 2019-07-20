СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-20T10:58:59+03:00

В Белгороде на Харгоре на ремонт ливневок потратят более 12 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде решили отремонтировать ливневые стоки в районе Харгоры. Ливневки должны появиться на таких улицах, как Губкина, Костюкова, проспекте Ватутина, а также прилегающих к ним Щорса, Горького, Спортивная, Буденного, Донецкая, Харьковский переулок и других. На все ремонтные работы, связанные с установкой современных ливневок, власти города намерены потратить 12 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось на портале госзакупок.

Заказчиком таких масштабных работ выступило управление муниципального заказа администрации города Белгорода. Исполнителя выберут по итогам электронных торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU