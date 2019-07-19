В Старом Осколе накануне Дня металлурга открыли новую набережную

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-19T17:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 июля, накануне Дня металлурга, в Старом Осколе открыли новую набережную. Соцсети уже пестрят фотографиями с видео, а горожане, побывавшие на открытии, уверены, что набережная станет самым любимым местом отдыха этим летом.

Напомним, что реконструкция старой набережной Старого Оскола была начала весной 2018 года. На ее благоустройство было выделено 100 миллионов рублей.В ходе реконструкции были демонтированы старые конструкции. Так что набережная фактически отстроена заново.

Напомним что реконструкция набережной проходила в рамках проекта, приуроченного к 65-летию Белгородского региона, и стала одним из «65 добрых дел».

ИСТОЧНИК KP.RU