2019-07-19T17:12:38+03:00
Общество

В Старом Осколе накануне Дня металлурга открыли новую набережную

Горожане уверены, что набережная станет одним из самых любимых мест отдыха
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе сегодня открыли новую набережную. Фото сообщества "Новости Старого Оскола" ВКонтакте.В Старом Осколе сегодня открыли новую набережную. Фото сообщества "Новости Старого Оскола" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 июля, накануне Дня металлурга, в Старом Осколе открыли новую набережную. Соцсети уже пестрят фотографиями с видео, а горожане, побывавшие на открытии, уверены, что набережная станет самым любимым местом отдыха этим летом.

Напомним, что реконструкция старой набережной Старого Оскола была начала весной 2018 года. На ее благоустройство было выделено 100 миллионов рублей.В ходе реконструкции были демонтированы старые конструкции. Так что набережная фактически отстроена заново.

Напомним что реконструкция набережной проходила в рамках проекта, приуроченного к 65-летию Белгородского региона, и стала одним из «65 добрых дел».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит белгородскую больницу, положившую ветерана с инсультом "на коридор"
Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки
Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей
Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай
В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»
В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада
В Белгороде сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу потерявшую часть кисти женщину
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма
В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше
С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России
Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных
Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами
Правительственная награда в юбилейный год
В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа