Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-19T13:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время уборочной кампании сотрудники ОКУ «Вейделевское лесничество» активно проводят противопожарную пропаганду. Они следят за тем, чтобы была обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу. На ней не должно быть сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Следят лесники и за качеством противопожарной минерализованной полосы или иного противопожарного барьера.

Работают сотрудники лесничества и среди населения района: проводят беседы, распространяют листовки, буклеты, напоминают о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.

«Наша работа не проходит даром. Результатом проведения таких мероприятий является снижение количества нарушений лесного законодательства и недопущение возгораний на территории лесного фонда», - прокомментировал мероприятия директор ОКУ «Вейделевское лесничество» Сергей Лесниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU