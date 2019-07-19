2019-07-19T13:23:15+03:00
Общество

Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной

Качественная очистка территорий, прилегающих к лесу, снижает риск возгораний
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.
Изменить размер текста:

Во время уборочной кампании сотрудники ОКУ «Вейделевское лесничество» активно проводят противопожарную пропаганду. Они следят за тем, чтобы была обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу. На ней не должно быть сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Следят лесники и за качеством противопожарной минерализованной полосы или иного противопожарного барьера.

Работают сотрудники лесничества и среди населения района: проводят беседы, распространяют листовки, буклеты, напоминают о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.

«Наша работа не проходит даром. Результатом проведения таких мероприятий является снижение количества нарушений лесного законодательства и недопущение возгораний на территории лесного фонда», - прокомментировал мероприятия директор ОКУ «Вейделевское лесничество» Сергей Лесниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки
Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай
В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»
В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада
В Белгороде сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу потерявшую часть кисти женщину
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма
В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше
С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России
Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных
Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами
Правительственная награда в юбилейный год
В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа