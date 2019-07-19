Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной
Во время уборочной кампании сотрудники ОКУ «Вейделевское лесничество» активно проводят противопожарную пропаганду. Они следят за тем, чтобы была обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу. На ней не должно быть сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Следят лесники и за качеством противопожарной минерализованной полосы или иного противопожарного барьера.
Работают сотрудники лесничества и среди населения района: проводят беседы, распространяют листовки, буклеты, напоминают о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.
«Наша работа не проходит даром. Результатом проведения таких мероприятий является снижение количества нарушений лесного законодательства и недопущение возгораний на территории лесного фонда», - прокомментировал мероприятия директор ОКУ «Вейделевское лесничество» Сергей Лесниченко.
ИСТОЧНИК KP.RU