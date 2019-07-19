В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-19T11:26:55+03:00

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Несмотря на то, что накануне, 15 июля, министр спорта РФ Павел Колобков подписали приказ об отказе в признании видами спорта муай-тай, чемпионат Европы по тайскому боксу все же состоится. И пройдет он в Белгороде с 20 по 26 августа.

Организаторы 14-го открытого чемпионата - федерация Муайтай России. Соревнования пройдут при полной поддержке Всемирной Федерации Муайтай в лице генерал-лейтенанта Акачай Чантоза.

Организаторы соревнований отмечают, что чемпионат - это уникальное и ожидаемое мировое событие для спорта. Отборочный турнир пройдет в Москве с 24 по 26 июля. Сборная России, которая будет участвовать в предстоящем Чемпионате Европы, будет сформирована по результатам этого отборочного турнира.

При этом организаторы турнира подчеркивают, что только победа на отборочном турнире не является гарантией попадания в сборную. Во внимание будут также приниматься множество факторов. Таких как уровень и подготовленность бойца, наличие участников в весовых категориях, занятость весовых категорий.

Напомним, что муай-тай – боевое искусство Таиланда. Муай-тай уходит своими корнями в древнее тайское боевое искусство муай боран. Правила соревнований позволяет наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями.

ИСТОЧНИК KP.RU