2019-07-19T09:25:16+03:00
Общество

В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»

Ее с 22 по 26 июля проведут судебные приставы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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С 22 по 26 июля белгородские судебные приставы для жителей Белгородского региона проведут информационную акцию «В отпуск - без долгов!».

Цель акции — привлечь внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности по исполнительным производствам, способах оплаты и своевременности ее погашения. И напомнить, что прежде, чем собраться на отдых, необходимо заблаговременно подумать об оплате задолженности, поскольку Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает временное ограничение права должника на выезд за пределы Российской Федерации при неисполнении требований исполнительного документа.

Должностные лица службы расскажут как пользоваться электронными ресурсами ФССП России: «Банком данных исполнительных производств», «Личным кабинетом стороны исполнительного производства», а также о способах оплаты задолженности. Всем желающим судебные приставы помогут установить мобильное приложение «ФССП» и на практике покажут его применение.

Мобильные группы судебных приставов будут работать:

- 22.07.2019 с 09.30 до 13.00 в международном аэропорту Белгорода;

- 24.07.2019 с 16.00 до 18.00 в здании железнодорожного вокзала Белгорода;

- 26.07.2019 с 10.00 до 13.00 во всех районных многофункциональных центрах предоставления государственных услуг;

- 26.07.2019 с 17.00 до 19.00 в МТРК «Сити Молл «Белгородский»;

- 26.07.2019 с 17.00 до 19.00 в ТРЦ «Боше» Старого Оскола;

- 26.07.2019 с 17.00 до 19.00 в ТРЦ «Спутник Губкин» Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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