2019-07-18T18:44:11+03:00
Общество

В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада

Расследование дела о гибели 2-летнего малыша в детском саду завершено
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада.В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада.
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В Белгородской области будут судить работников, теперь уже бывших, детского сада, из-за которых погиб 2-летний малыш. В пресс-службе регионального Следственного управления СК России сообщили, что расследование по этому делу завершено и передано в суд.

Трагедия случилась в детском саду Старого Оскола в средине мая 2018 года. Повар готовила на ужин для малышей отварной горох. В правилах было четко прописано, что детям из младших групп горох должен был приготовлен в виде пюре. Но работница садика пренебрегла этими правилами. В результате горошина попала в трахею двухлетнего мальчика, который затем умер.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли смерть ребенка, будут отвечать бывшие заведующая, повар и медицинская сестра детского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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