2019-07-18T18:30:11+03:00
Общество

В Белгороде сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу потерявшую часть кисти женщину

За помощью к автоинспекторам обратился сын пострадавшей жительницы региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Происшествие случилось в полдень 11 июля. На автодороге «Северный подъезд к городу Белгороду» к инспекторам ДПС подбежал взволнованный водитель. Мужчина попросил полицейских помочь довезти в больницу его мать, которая из-за несчастного случая потеряла часть кисти руки. Автомобилист опасался, что может застрять в городских пробках и попросту не успеет попасть вовремя в лечебное учреждение.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Экипаж, поставив в известность своего командира, на служебном автомобиле экстренно доставил пострадавшую в больницу. К счастью, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Женщина и ее сын спустя несколько дней после случившегося прислали в региональную Госавтоинспекцию письмо с благодарностью в адрес своих спасителей, которыми оказались старшие инспекторы ДПС Владимир Ухалов и Руслан Водолажский. «Ребята, вы гордость нашей страны! Спасибо, что вы есть», - пишет семья Дмитриевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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