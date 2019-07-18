На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-18T16:13:49+03:00

Он продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года

Изменить размер текста: A A

Решение о продлении особого противопожарного режима на территории Белгородской области с 22 июля до 11 августа было принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах Белгородской области высокой пожарной опасности.

В управлении лесами Белгородской области подчеркивают, что на период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Отметим, что совершение нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы. Они соответственно будут составлять: для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261. УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU