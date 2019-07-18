В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-18T18:17:47+03:00

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Как строится работа по охране труда белгородцев? Как поддержать пострадавших на производстве? Что такое «нулевой травматизм» и чем готов помочь Фонд социального страхования работодателям? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия ответят спикеры, поделятся лучшими практиками, и, конечно, подробнее расскажут о государственных услугах Фонда, его новейших цифровых социальных сервисах.

В работе круглого стола примут участие управляющий Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребенник, специалисты Фонда по вопросам страхования профессиональных рисков и реабилитации пострадавших, а также представители ведущих предприятий региона.

Отметим, что подобные мероприятия, посвященные государственным услугам Фонда, регулярно проводятся в различных субъектах нашей страны, и имеют масштаб всероссийского проекта.

Дата мероприятия: 19.07.2019, 11.00.

Место проведения: г. Белгород, офисный центр "Парковый", конференц-зал 316.

Телефон для аккредитации: 8(4722) 20-18-06.

ИСТОЧНИК KP.RU