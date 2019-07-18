2019-07-18T12:11:58+03:00
Общество

Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей

Сервис «Бизнес- профиль» позволяет создать сайт компании в несколько кликов
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Сбербанк совместно с компанией «Яндекс.Деньги» перезапустил сервис приема B2C- и B2B-платежей онлайн для предпринимателей. «Бизнес-профиль» — это публичный профиль организации в интернете со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. «Бизнес- профиль» уже доступен всем клиентам нового интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Прием платежей обеспечивает Яндекс.Касса. Платежный сервис позволяет предпринимателям получать оплату как от физических лиц с банковских карт Visa и Mastercard, через интернет-банки популярных российских банков, из электронных кошельков Яндекс.Денег, Qiwi, WebMoney, так и от юридических лиц через сервис B2B-платежей.

В обновленной версии «Бизнес-профиль» позволяет отправлять ссылки не только на страницу компании, но и на реквизиты и форму оплаты, а также выставлять индивидуальные платежные ссылки-счета, в которых можно заранее указать сумму и товары для оплаты. Также в новой версии клиенты увидят обновленный личный кабинет и дизайн типовых страниц «Бизнес- профиля».

- Чтобы принимать оплату онлайн, бизнесу приходится преодолевать массу препятствий: создавать интернет-магазин, формировать каталог товаров, подключать платежный сервис и т. д. Как принимать платежи, если стоимость заранее неизвестна, например, за ремонт автомобиля, — вообще непонятно. В результате клиенты вынуждены расплачиваться наличными, совершать переводы на реквизиты организации или даже на карту частному лицу. В результате клиенты выбирают продавцов, которым можно заплатить быстро и просто. ʺБизнес-профильʺ будет полезен бизнесу любого масштаба, ведь он решает все эти вопросы в несколько кликов, - полагает директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк Сергей Паршиков.

Сервис доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» Сбербанк Бизнес Онлайн. Воспользоваться основными его функциями можно прямо на главной странице интернет-банка. При этом создание страницы и подключение к сервису бесплатны для пользователя. С входящих платежей берется комиссия, которая расчитывается индивидуально, исходя из оборотов. Подробная информация о сервисе — на сайте Сбербанка.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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