СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-18T09:27:04+03:00

С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России. Фото: "КП" Архив

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С начала года 70 тысяч белгородцев-должников были ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Задолженность у таких граждан по различным категориям исполнительных производств составила более 22 миллиардов рублей.

В настоящее время 61 тысяча должников имеют действующие ограничения права на выезд, то есть не смогут покинуть пределы страны до полного погашения задолженности по исполнительным производствам.

Напомним, что если гражданин, зная об имеющейся задолженности по исполнительным производствам, планирует отдых за границей, ему необходимо позаботиться о полной ее оплате — только в этом случае постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации будет снято.

УФССП России по Белгородской области напоминает, что избежать неприятных ситуаций на границе поможет информационный ресурс ФССП России «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на официальном сайте Управления по адресу www.r31.fssprus.ru, либо мобильное приложение «ФССП России», с помощью которых можно не только узнать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU