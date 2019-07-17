2019-07-17T19:51:31+03:00
Общество

Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты

Полицейские нашли предполагаемого злоумышленника, обманувшего доверчивого мужчину
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
За кражу чужих денег белгородец может сесть на 5 лет.За кражу чужих денег белгородец может сесть на 5 лет.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В полицию Белгорода обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что у него обманом похитили 30 тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина не смог снять в банкомате деньги из-за установленного лимита и попросил стоявшего рядом незнакомца выручить его. В итоге доверчивый белгородец перевел на счет злоумышленника 30 тысяч рублей, которые тот обещал обналичить. Однако аферист прикинулся, что не может снять деньги с карты, сославшись на технические неполадки. Пообещав быстренько съездить к другому банкомату и вернуться, он скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого. В совершении мошенничества подозревают 34-летнего местного жителя. Деньги уже возвращены законному владельцу. В отношении находчивого мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему может грозить за инкриминируемое преступление – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24