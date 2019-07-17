Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты

СЕГОДНЯ 19:51 2019-07-17T19:51:31+03:00

За кражу чужих денег белгородец может сесть на 5 лет. Фото: "КП" Архив

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В полицию Белгорода обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что у него обманом похитили 30 тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина не смог снять в банкомате деньги из-за установленного лимита и попросил стоявшего рядом незнакомца выручить его. В итоге доверчивый белгородец перевел на счет злоумышленника 30 тысяч рублей, которые тот обещал обналичить. Однако аферист прикинулся, что не может снять деньги с карты, сославшись на технические неполадки. Пообещав быстренько съездить к другому банкомату и вернуться, он скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого. В совершении мошенничества подозревают 34-летнего местного жителя. Деньги уже возвращены законному владельцу. В отношении находчивого мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему может грозить за инкриминируемое преступление – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU