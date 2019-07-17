Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-17T16:21:10+03:00

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В период с 30 января 2012 года по 24 июля 2017 года белгородка работала страховым консультантом в Шебекинской страховой компании. Но полученные от клиентов деньги она присвоила, потратив на себя. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год, сообщают из райсуда Шебекино. При этом назначенное наказание в соответствии со ст.73 УК РФ признано считать условным с испытательным сроком 2 года.

В ходе судебных разбирательств было выяснено, что подсудимая получала бланки строгой отчетности договоров обязательного и добровольного страхования. С декабря 2016 года по 19 января 2017 года подсудимая получила от клиентов деньги в сумме 445 928,77 руб. за заключение договоров страхования и выдачи им в связи с этим соответствующих страховых полисов. Эти деньги нужно было внести на расчетный счет страховой компании, где она работала, но туда они не поступали.

На судебном заседании подсудимая вину признала.

Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу, у участников судебного разбирательства есть право на его обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU