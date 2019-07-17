2019-07-17T15:26:43+03:00
Общество

Правительственная награда в юбилейный год

Сотрудник ЛГОКа награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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фото: Александр Белашов.фото: Александр Белашов.
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Ровно 35 лет трудится Александр Гранков машинистом мельниц в первом цехе обогатительной фабрики.Много лет назад решающую роль в его жизни сыграла любовь. Причём как в прямом, так и в переносном смысле. Приехав к родителям в деревню Курской области погостить, Александр познакомился с юной красавицей Любовью и понял, что не хочет без неё жить. Рассчитался с прежнего места работы в Дзержинске и переехал поближе к избраннице. На тот момент она работала бухгалтером на Лебединском ГОКе. На работу герой этой истории решил устроиться сюда же. В отделе кадров получил направление на обогатительную фабрику, прошёл обучение, стажировку и отправился в самостоятельное «плавание» в качестве машиниста мельниц.

— До сих пор помню первый рабочий день. Как только зашёл в цех, так и обомлел. Огромный, мельниц столько, что конца им не видно! — делится воспоминаниями собеседник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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