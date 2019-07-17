2019-07-17T15:12:10+03:00
Происшествия

В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки

Пожар произошел в двухкомнатной квартире
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки.В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки.Фото: "КП" Архив
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Сообщение о пожаре в Службу спасения-112 поступило в 22.17. Сообщали о возгорании в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома, что в Старом Осколе в микрорайоне Приборостроитель. Звонившие говорили о сильном задымлении в подъезде. Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать 12 человек.

На место пожара дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарной части № 59 прибыли оперативно. Из-за пожара

в двухкомнатной квартире сильному задымлению в подъезде подверглись квартиры и лестничные площадки всего многоквартирного дома. В результате пожара огонь повредил мебель и вещи на площади в одной из комнат, были сильно закопчены стены и потолок.

Пожар был ликвидирован в 22 часа 41 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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