2019-07-17T13:07:44+03:00
Спорт

Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы

Футболисты в Красногорске разгромили противника со счетом 4:0.
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сайта ФК Салют Белгород.Фото сайта ФК Салют Белгород.
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Новый сезон первенства группы «Центр» по футболу второго дивизиона «Салют» открыл 16 июля матчем в Красногорске. И разгромил противника, выиграв со счетом 4:0.

Первый год был забит уже на 7-й минуте с подачи Александра Агеева. Со штрафного Сергей Бутырин головой пробил в перекладину, а Андрей Колесников головой отправил мяч в сетку . Второй гол белгородские футболисты забили на 29-й минуте: Александр Агеев обыграл вратаря Андрея Данилова, который вышел далеко вперед.

Третий гол был забит в середине второго тайма Никитой Чунихиным. Четвертиый - в добавленное время. После подачи Александра Агеева Денис Дегтев занес его в пустые ворота. В результате – 4:0 в пользу Белгорода.

«Салютовцы» остались довольны результатом, но никак не полем в Красногордке, сравнив его с асфальтом. Говорили, что если бы не дождь, половина футболистов вышла бы играть в шиповках.

Напомним, что следующий матч «Салюта» пройдет дома 24 июля. Белгородские футболисты сыграют с саратовским «Соколом», который в 1-м туре дома проиграл «Динамо-Брянску» со счетом 0:1.

С победой, "Салют"!

ИСТОЧНИК KP.RU

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