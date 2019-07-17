2019-07-17T12:16:02+03:00
Общество

Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»

Евгений Брюхович из города Губкин запечатлел утро в морском порту Сочи
Ирина ТАРАСОВА
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Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России». Фото: Пресс-центр Федеральной целевой программы «Вода России».Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России». Фото: Пресс-центр Федеральной целевой программы «Вода России».
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Фотограф-профессионал Евгений Брюхович из Губкина стал победителем фотоконкурса «Вода России» в номинации «Город и вода» с работой, где он запечатлел утром в морском порту Сочи.

На конкурс с мая по июль было подано 3152 работы из всех регионов России. Участниками конкурса стали как фотографы-любители, так и профессионалы, отдельная номинация была предусмотрена для детей. Разделение на подгруппы позволило всем желающим, независимо от опыта, используемой фототехники и места жительства, подать свои работы в одной или нескольких номинаций конкурса: «Моя стихия», «Город и вода», «Властелины воды», «Вокруг воды 360», «Этот удивительный подводный мир» и специальной номинации «Приз зрительских симпатий».

Всего Минприроды России определило 14 победителей фотоконкурса. Работы финалистов будут представлены на ежегодной фотовыставке с 21 июля на Ленинградском, Курском, Казанском, Павелецком и Ярославском железнодорожных вокзалах Москвы, а также на территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

Оценкой работ и определением финалистов занималось жюри, в которое вошли известные художники и фотографы, среди которых Михаил Каламкаров, Павел Дудников, Шалва Епхошвили, Максим Новиковский. Председателем жюри стал директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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