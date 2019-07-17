2019-07-17T10:52:22+03:00
Общество

Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин

Ранее Роман Петрухин работал в должности заместителя управляющего Орловским отделением Сбербанка и курировал Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Роман Петрухин одновременно окончил в 2006 году Орловский государственный технический университет по специальностям «Финансы и кредит», а также «Юриспруденция». В 2013-2014 годах успешно прошел обучение по программе «Сбербанк 500».

В Сбербанк Роман Вячеславович пришел в 2006 году на должность инспектора Сектора кредитования частных клиентов Мценского отделения ОАО Сбербанк России. С 2009 года – инспектор Сектора инвестиционного кредитования и проектного финансирования Орловского отделения ОАО Сбербанк России. В 2011 году возглавил Сектор клиентских менеджеров Отдела продаж корпоративным клиентам Орловского отделения ОАО Сбербанк России, а с 2013 года стал начальником Отдела кредитования того же отделения. С января 2015 года – заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк.

- Роман Вячеславович проделал путь от кредитного инспектора до заместителя руководителя головного отделения, продемонстрировав свой высокий потенциал и способность решать сложные и неординарные задачи. Он хорошо знает работу подчиненных, обладает управленческим талантом, что позволяет ему формировать вокруг себя работоспособный коллектив, добивающийся высоких результатов. Желаю ему успеха в новой должности, - прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Напомним, что доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на региональном рынке кредитования юридических лиц сегодня составляет более 27 %, а на рынке кредитования частных клиентов – более 46 % (в том числе по жилищным кредитам – 63 %). На вкладах в подразделениях банка в Липецкой области хранится свыше 78 млрд рублей. При этом доля на рынке депозитов составляет 55 %.

Кроме того, доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на рынке перечисления заработной платы достигает 42 %, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг – 78 %. Сбербанк является крупнейшим налогоплательщиком регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа
В Белгородской области полицейские на летних площадках проводят для школьников уроки безопасности
Несмотря на дожди, на территории Белгородской области горит сухостой
«Открытие» снижает ставки по ипотеке
Белгородская область: на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей
В Белгородской области ожидаются ливни с градом
В IХ «Кубке Белогорья» по шахматам примут участие более двухсот шахматистов России и Украины
Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности
В Старом Осколе вытащили из воды тонущего мужчину
Белгородца подозревают в том, что он ногами избил жену за отказ приготовить ужин
В Белгородской области грабитель оставил 89-летнюю женщину без телевидения
Белгородские приставы защитили права ребенка
В Белгородском районе спасатели пришли на помощь котенку
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»
«Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям
В Белгороде на улице Буденного водитель «Рено» сбил двух пешеходов
Белгородская область: на автодороге «Томаровка-Стрелецкое-Задельное» погиб 39-летний водитель
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований
Как будут отдыхать белгородцы в 2020 году
Метеочувствительным белгородцам завтра лучше запастись валерианой