В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-17T11:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде 27 июля пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping. Белгородцев ждут не только красочные прижки в воду с трамплина на велосипедах и бордах, но и встреча с группой «Наив». Среди хейдайнеров фестиваля также группа «Кирпичи».

Прыжки по самым немыслимым траекториям и в разных позах в реку на велосипеде можно будет увидеть на центральном пляже с 14:00. В соревнованиях могут участвовать все, кому есть 16 лет. С набором требования можно познакомиться в группе события. А подать заявку до 25 июля можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU