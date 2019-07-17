В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
В рамках фестиваля белгородцев ждет встреча с легендарной командой «Наив»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping.
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В Белгороде 27 июля пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping. Белгородцев ждут не только красочные прижки в воду с трамплина на велосипедах и бордах, но и встреча с группой «Наив». Среди хейдайнеров фестиваля также группа «Кирпичи».
Прыжки по самым немыслимым траекториям и в разных позах в реку на велосипеде можно будет увидеть на центральном пляже с 14:00. В соревнованиях могут участвовать все, кому есть 16 лет. С набором требования можно познакомиться в группе события. А подать заявку до 25 июля можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU