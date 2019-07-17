СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-17T09:47:01+03:00

Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей. Фото: "КП" Архив

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Индивидуальный предприниматель не платил по договору аренды земельного участка администрации Белгорода. По решению Арбитражного суда Белгородской области сумма задолженности составила 1 миллион 697 тысяч рублей. Только арест дорого автотранспорта и перспектива его принудительной реализации побудили должника оплатить миллионный долг.

Накануне судебный пристав-исполнитель Белгородского районного отдела судебных приставов применил меры принудительного исполнения. Он, установив имущественное положение должника, вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника. Кроме этого был наложен арест на его автомобиль «Range Rover Evoque».

Но долг и исполнительский сбор в размере 118 тысяч рублей был оплачен должником только после того, как к оценке арестованного имущества привлекли специалиста-оценщика, что означало близкую продажу авто.

ИСТОЧНИК KP.RU