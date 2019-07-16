На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-16T18:27:46+03:00

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В оздоровительном комплексе НИУ «БелГУ» «Нежеголь», где открылась седьмая летняя языковая школа, ее участники максимально погружаются в языковую среду. Благодаря позитивной атмосфере у студентов повышается интерес к изучению иностранных языков. В этом в проекте участвуют 59 студентов.

Почетными гостями церемонии открытия языковой школы стали: идейный вдохновитель и один из основателей проекта, преподаватель английского языка высшей категории Валентин Доборович, директор центра иноязычного образования и академического письма Лариса Цурикова, преподаватель английского языка Иан Патрик Тернер, преподаватель испанского языка Омар Контрерас, преподаватель итальянского языка Алессандра Марабини.

Валентин Доборович поздравил участников школы с открытием, рассказав о важности изучения языков. Он отметил, что девиз школы «Good Language is good image» (с англ. хороший язык - это хороший имидж) скоро будет переведен на все советующие языки, которые можно изучить в школе, а это немецкий, испанский, итальянский, французский.

Школа будет работать с 15 июля по 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU