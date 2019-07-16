В Белгородской области полицейские на летних площадках проводят для школьников уроки безопасности

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-16T17:32:58+03:00

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Правовые лектории, уроки безопасности и увлекательные квесты по ПДД. Воспитанники пришкольных и детских оздоровительных лагерей стали участниками ежегодной акции МВД «Каникулы с Общественным советом».

Одна из ее целей – воспитательная. Ребятам рассказывают о том, почему не стоит пробовать алкоголь, табак и чем опасны наркотики. Правоохранители также напоминают юным жителям региона, какими правами и обязанностями они обладают. В ходе бесед подростки узнают и о последствиях, которые может повлечь для них то или иное нарушение законодательства. В ряде районов для детей организовали экскурсии в отделы полиции, где они смогли изнутри понаблюдать за работой стражей порядка и познакомиться с героическими страницами из истории органов внутренних дел.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Организаторы акции заботятся и о том, чтобы лето прошло для ребят без неприятных приключений. Стражи порядка знакомят детей с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать дома, находясь на улице, отдыхая на пляже и даже во время путешествия в виртуальном пространстве. В УМВД региона отметили, что профилактическая работа с детьми в рамках акции будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU