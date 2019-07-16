2019-07-16T16:21:11+03:00
Общество

Несмотря на дожди, на территории Белгородской области горит сухостой

Наихудшая обстановка – в Старооскольском городском округе и Ивнянском районе
Ирина ТАРАСОВА
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На территории Белгородской области горит сухостой. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.На территории Белгородской области горит сухостой. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Несмотря на дожди, пожарные подразделения Белгородской области постоянно выезжают на ликвидацию последствий возгораний сухой травы, камыша и мусора. Только за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 10 случаев загорания сухой травы и мусора на площади около 300 квадратных метров. Наихудшая обстановка сложилась в Старооскольском городском округе и Ивнянском районе.

Основная причина возникновения загораний сухой травы и мусора - неосторожное обращение с огнем, пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Спасатели подтверждают, что часто причиной травяных пожаров становятся непотушенный костер в лесу, окурок, выброшенный на газон, сжигание мусора и отходов, а иногда и банальное баловство детей со спичками.

Сотрудники МЧС напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ), влечет за собой предупреждение или административный штраф. Он налагается: на граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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