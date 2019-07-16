Белгородская область: на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей
В Грайвороне реализуют проект по обустройству берега реки
Белгородская область на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей. Фото belgkh.ru/.
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Проект Грайворона по реконструкции набережной реки Ворскла (Петрова круча) признали лучшим в ходе Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской. Он победил в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек», сообщают в региональном департаменте ЖКХ. Всего будет потрачено 50 миллионов рублей.
Из них 40 миллионов Грайворон получил по результатам конкурса. Еще 10 миллионов рублей будет выделено из бюджета городского округа.
Как рассказали в департаменте ЖКХ, работы по благоустройству начнутся в середине сентября. Завершить их должны к декабрю нынешнего года.
ИСТОЧНИК KP.RU