Белгородская область: на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-16T13:08:26+03:00

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Проект Грайворона по реконструкции набережной реки Ворскла (Петрова круча) признали лучшим в ходе Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской. Он победил в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек», сообщают в региональном департаменте ЖКХ. Всего будет потрачено 50 миллионов рублей.

Из них 40 миллионов Грайворон получил по результатам конкурса. Еще 10 миллионов рублей будет выделено из бюджета городского округа.

Как рассказали в департаменте ЖКХ, работы по благоустройству начнутся в середине сентября. Завершить их должны к декабрю нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU