2019-07-16T14:18:11+03:00
Экономика

«Открытие» снижает ставки по ипотеке

По программам «Квартира» и «Новостройка» банк предложил ставку 9,3%
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..Фото: "КП" Архив
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Она доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка. Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки, а также увеличены скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.

- Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса «Открытия», - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Мы предлагаем нашим клиентам одни из наиболее интересных условий на рынке, и я уверен, что наше предложение будет пользоваться большим спросом среди клиентов и партнеров банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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