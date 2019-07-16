В Белгородской области ожидаются ливни с градом

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-16T12:04:28+03:00

Сильные дожди возможны уже сегодня во второй половине дня

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Сегодня, 16 июля, синоптики сообщают об ухудшении погоды. В Белгородской области местами пройдут ливни, возможен град и грозы. Сильные дожди в областном центре возможны сегодня уже во второй половине дня. Ветер будет достигать до 16 м/с.

Как сообщает Гидрометцентр, ветер будет достигать 16 м/с. Днем температура воздуха покажет +21-24 градуса, вечером и ночью температура составил от +16 до +20 градусов по Цельсию, облачно с прояснениями.

Главное управление МЧС России по белгородской области просит горожан соблюдать осторожность во время сильных ливней и грозы и без необходимости не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU