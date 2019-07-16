СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-16T10:12:22+03:00

В IХ «Кубке Белогорья» по шахматам примут участие более двухсот шахматистов России и Украины. Фото: "КП" Архив

Соревнования пройдут на базе культурного центра НИУ «БелГУ» с 16 по 24 июля

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С 16 по 24 июля в молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» пройдет IХ «Кубок Белогорья» по шахматам, посвященный 76-й годовщине освобождения города Белгорода и 76-летию Курской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Ожидается участие более 200 шахматистов из Белгородской области и других регионов России и Украины.

Отметим, что в рамках «Кубка Белогорья» пройдет областной судейский семинар на первую, вторую и третью судейские категории.

Организаторами соревнований выступают Управление физической культуры и спорта Белгородской области, НИУ «БелГУ». Соревнования проходят при поддержке: Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».

Открытие состоится, сегодня, 16 июля, в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU